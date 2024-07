"Szydło oddala się od PiS". Kaczyński dyscyplinuje byłą premier

Oliwy do ognia dolała wypowiedź prezesa PiS, który w odpowiedzi na pytanie dziennikarza WP podkreślił, że z Beatą Szydło "radykalnie się nie zgadza" i dodał, że to jej prywatna opinia. Była premier w poniedziałek po dymisji dotychczasowego szefa struktur PiS napisała, że "to nie może być prawda i ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego". Podkreśliła, że "prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie" i "walczył, gdy inni uciekali". Prezes PiS swoją odpowiedzią dał jednak jasny sygnał, że to on stoi za tą decyzją.