Jest nowy sondaż partyjny. Zaskakująca zmiana notowań dla PiS

- To cały czas pokazuje, że KO ma jednak istotny potencjał, a ewentualne rozczarowania, jeśli one następują, nie są w stanie w znaczący sposób zmienić kolejności - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk. I dodaje, że w tej chwili KO to główna siła polityczna i "jest to zarówno potencjał, jak i wyzwanie dla jej liderów, aby tę pozycję utrzymać".