Czarzasty: Znamy sondaże. Ludzie mówią, że mamy się ogarnąć

- Każdy z nas ma inny życiorys i rocznik, są spory, ale nie kłótnie. Bo wszyscy mamy tę samą świadomość, znając wyniki sondaży. Ludzie mówią, że rząd złodziei został zastąpiony przez rząd leni.(...) Mówią: weźcie się skupcie, weźcie się do roboty. (...) Bo jeśli wróci do władzy PiS z Konfederacją, to będzie to najgorsza historia. Ogarnijcie się - powiedział w programie Graffiti na antenie Polsat News Włodzimierz Czarzasty. - I my (koalicjanci - red.) mamy tego świadomość - dodał.