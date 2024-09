PiS stawia ultimatum. "Taki warunek". Nerwowo po decyzji kierownictwa

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował w piątek 30 sierpnia, że każdy poseł i senator PiS musi wpłacać co miesiąc co najmniej tysiąc zł miesięcznie na konto partii. Europosłowie mają płacić więcej - po 5 tys. zł. To w ramach darowizn - składki członkowskie są opłacane osobno. - Przez lata tych składek nie weryfikowaliśmy dostatecznie, to się rozłaziło, ale teraz to się zmieni - twierdzi bywalec partyjnej centrali przy Nowogrodzkiej.