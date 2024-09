Kolejne miliony na koncie PiS. Wiemy, ile zebrano od startu zbiórki

Prezes PiS w piątek zapowiedział, że co miesiąc po 1000 i 5000 zł będą przelewali parlamentarzyści i europosłowie ugrupowania. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Posłów PiS jest dziś w klubie parlamentarnym 190. Oddadzą razem partii co miesiąc 190 tys. zł miesięcznie. Senatorów jest 34. To kolejne 34 tys. zł. Europosłów PiS jest 20. Zatem co miesiąc będą oni płacić na partię aż 100 tys. zł.