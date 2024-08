Kaczyński: Potrzebujemy pomocy finansowej ze strony społeczeństwa

- Apeluję do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli, także w tych ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy - nawet typu 10 zł - przekazywali na nasze konto - poprosił Kaczyński. - To wszystko może się złożyć na naprawdę przyzwoite sumy, które pozwolą nam na zwykłe kontynuowanie działalności partyjnej, ale przede wszystkim na to, żeby przeprowadzić kampanię prezydencką - mówił.