"To dopiero początek". Rządzący spodziewają się zarzutów dla polityków PiS i zamrożenia pieniędzy

Potwierdza to również Miłosz Motyka. – Andrzej Domański będzie musiał wziąć pod uwagę, że izba Sądu Najwyższego jest izbą kwestionowaną. Zdaję sobie sprawę, że bezpieczniki w Sądzie Najwyższym zostały wybite, żeby w takich sytuacjach domknąć ten element układu zamkniętego, o którym mówił premier Tusk. PiS właśnie po to układało Sąd Najwyższy, żeby sobie pomóc. Mimo to uważam, że decyzje PKW są w zasadzie niepodważalne pod względem merytorycznym i sądowi będzie bardzo trudno uznać, że decyzja komisji jest błędna – podkreśla w rozmowie z WP.