Decyzja PKW. Spot Ziobry może odebrać PiS-owi miliony, partia ma już gotowe pozwy

Co na to Suwerenna Polska? - To absurd. To informacyjny spot o Kodeksie karnym, który nie narusza przepisów Kodeksu wyborczego. Tak wskazała opinia prawna. Takich kampanii informacyjnych o tym, co robił dany urząd, było bardzo dużo - stwierdza w rozmowie z WP europoseł SP Patryk Jaki. Jak przekonuje polityk, to, co robi PKW pod presją obecnie rządzących, to "cyrk i niszczenie demokracji".