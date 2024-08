Pikniki za miliony. Ujawniamy pisma MON do PKW i prokuratury w sprawie wojska w kampanii PiS

Jak przekonuje wiceszef MON, "Mariusz Błaszczak, który zdecydował o tym, że za pieniądze podatników będzie organizował tego typu eventy, przekroczył swoje uprawnienia". - Najbardziej kluczowe jednak jest to, że wykorzystał wojsko do kampanii PiS. Wprost: do celów politycznych. To się nigdy nie powinno zdarzyć i za to partia ta powinna odpowiedzieć. W naszym mniemaniu jest to przestępstwem - podkreśla Tomczyk.