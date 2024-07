Niegospodarność i kampania wyborcza PiS za publiczne pieniądze z ministerstw

Z kolei w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie "wykonano filmy i infografiki dotyczące kampanii społecznych, za które zapłacono 90 000 zł i zamieszczono je na prywatnym profilu ówczesnego wojewody w okresie kandydowania tej osoby na posła do Sejmu RP, zamiast na stronie internetowej urzędu lub też w serwisie Facebook na profilu urzędu, co było działaniem nierzetelnym" - wskazuje NIK. "Ponadto niezasadnie i niecelowo poniesiono wydatek w łącznej kwocie 10 tys. zł, który nie dotyczył wykonania zadania publicznego. Środki te przeznaczono na opłacenie dwóch spotów noszących znamiona materiałów wyborczych ówczesnego wojewody" - podkreślono w odniesieniu do Artura Chojeckiego.