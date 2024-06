Tam pracowali ludzie Ziobry. Pokazali wydatki. Bulwersująca zmiana

- Widzimy niesamowity skok w zakresie podpisywania umów i wydatkowania środków. Łączna kwota umów, która została wydatkowana z budżetu CILP za okres 2020-2023 to jest 26,2 mln złotych. To co uderza najbardziej to wzrost budżetu Centrum Informacji Lasów Państwowych na działania medialne o 1000 proc. To chyba rekord - mówił wicedyrektor Jerzy Fijas.