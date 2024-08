Spot Ziobry może pogrążyć PiS. Resort zamówił opinię w kampanii i dostał ostrzeżenie

Ministerstwo miało ostrzeżenie w opinii

Z informacji WP wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości w opinii otrzymało jasne ostrzeżenie, że choć minister może promować zmiany Kodeksu karnego w kampanii, to nie powinien odnosić się do szerszej sytuacji społeczno-politycznej, bo to może zostać uznane za ingerencję w kampanię wyborczą i referendalną. Można odnieść wrażenie, że spot z udziałem Zbigniewa Ziobry w swoim przekazie nawiązywał do szerzej debaty społecznej dotyczącej migracji, co miało znaczenie nie tylko w kampanii wyborczej, ale również referendalnej.