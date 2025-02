Rosjanie piszą do Ukraińców. Rekordowa liczba wniosków

- Pierwsza kwestia to dezercje, a druga to poszukiwania żołnierzy, którzy przepadają na wojnie nie tylko dlatego, że uciekają z pola walki, ale ze względu na to, że gdzieś się zagubią, w wyniku prowadzonych działań wojennych, są izolowani, odcinani od pododdziałów, z którymi razem przebywali w jakimś rejonie. To jest naturalne. W czasie każdej wojny są dezerterzy, uciekinierzy, maruderzy i zaginieni, których się poszukuje - tłumaczy generał.