Nowy pomysł Trumpa: pomoc i pokój w zamian za surowce Ukrainy. Czy Polska skorzysta?

- Największe zasoby surowców energetycznych, surowców krytycznych Ukrainy znajdują się na terenach okupowanych przez Rosję , czy to pod dnem Morza Czarnego, czy to na wschodzie Ukrainy - mówi Jakóbik.

Przypomnijmy, że polskie firmy mają doświadczenie w wydobyciu minerałów i surowców w Ukrainie. Przed rozpoczęciem przez Rosję wojny hybrydowej w 2014 roku spółka związana z nieżyjącym już biznesmenem Janem Kulczykiem wydobywała gaz i ropę we wschodniej Ukrainie. Jednak odwierty w regionie Ługańska znalazły się pod rosyjską okupacją. W 2016 roku spółka Serinus Energy poinformowała o wycofaniu się z Ukrainy. Tłumaczyła to m.in. niestabilną sytuacją polityczną.

Wojciech Jakóbik zwraca uwagę na jeszcze jedno ryzyko. Donald Trump słynie z niejasnych wypowiedzi, które często dopiero później nabierają konkretnych kształtów. Jak zauważa, nie jest jasne, co dokładnie polityk miał na myśli w kontekście Ukrainy i jej zasobów surowcowych. - Prezydent jest znany z tego, że wypowiada się w sposób swobodny i niejasny, a dopiero potem precyzuje, o co mu chodziło - podkreśla Jakóbik.

Już listopadzie 2024 roku "New York Times" informował o kulisach ukraińskiej propozycji obliczonej pod Trumpa. Kijów obawiając się utraty amerykańskiej pomocy wojskowej w przypadku zwycięstwa kandydata Republikanów, szukał sposobu na utrzymanie wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Prezydent Wołodymyr Zełenski miał sam zaoferować dostęp do ukraińskich zasobów naturalnych. "Kijów wyraźnie szuka sposobów, aby odwołać się do dobrze znanego transakcyjnego podejścia Trumpa do polityki zagranicznej" - padło w publikacji.