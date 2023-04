20 lat działa w Ukrainie. Polak przestrzega przed ważną pułapką

Odbudowa Ukrainy. Polak wskazuje problemy

- Władze Polski i Ukrainy powinny uzgodnić gwarancję ochrony polskich firm, ale to nie wszystko. Mógłby powstać jakiegoś rodzaju urząd, oficjalna instytucja, komórka odpowiedzialna za współpracę z władzami Ukrainy. Byłby to taki bezpiecznik dla firm, że w razie czego można by tam się zgłosić, złożyć skargę czy poprosić o pomoc - mówi dalej Kiszkiel. Historia jego biznesu dowodzi, iż byłoby to przydatne.