Rosjanie wykorzystają nową sytuację do granic możliwości. "Już urządzili spektakl w ONZ"

"Możemy się spodziewać po Rosji naprawdę wiele"

Czy można się spodziewać się po Rosji tego, że w którymś momencie ich przewodnictwa, choćby na kilka minut, pojawi się Władimir Putin z przesłaniem do Zachodu, do świata? Nowakowski nie jest co do tego przekonany. - Tego typu przesłania to formuła Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a nie Rady Bezpieczeństwa. Z fotela przewodniczącego ambasador rosyjski będzie głosił swoją wizję rzeczywistości, będzie próbował prowadzić politykę skłócania Zachodu - dodaje.