Stalinowskie metody w okupowanym Mariupolu

Mariupol już w trakcie pierwszych dni inwazji znalazł się pod ostrzałem. Dla mieszkańców miasta był to jednak powrót do chwil koszmaru z 2014 roku, kiedy to wspierane przez Federację Rosyjską siły Donieckiej Republiki Ludowej próbowały przejąć kontrolę nad miastem. Atak został jednak odparty przez ówczesną bojówkę Azow, która dzięki swoim osiągnięciom w Mariupolu została uznana za jeden z batalionów Sił Zbrojnych Ukrainy.