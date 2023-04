Duda uderza w Łukaszenkę. Mówi o tym wprost

Prezydent wskazał, że mówimy o sytuacji, w której "funkcjonariusze służb pchają na granicę migrantów i w jakimś sensie nie tylko nakłaniają, ale wręcz zmuszają ich do atakowania tej granicy", do "przechodzenia przez granicę w nielegalnych miejscach, do łamania prawa", a nie do przekraczania granicy na przejściach granicznych, "jak to się dzieje w cywilizowanych warunkach zgodnie z prawem".