Rosja od kwietnia na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ. "To bardzo kiepski żart"

Ukraina przytacza przykład Czech i Słowacji, kiedy to po rozpadzie jednego, wspólnego państwa, czyli Czechosłowacji, procedura ponownego przyjęcia suwerennych już państw musiała zostać rozpatrzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych. Po upadku ZSRR, Rosja nigdy nie przeszła tej procedury, więc oznacza to, że formalnie nigdy nie przystąpiła do ONZ.