Rosyjska rzeczniczka zaczęła mówić. Opuścili salę

- Jeśli chodzi o uprowadzenia dzieci, to mamy listę przynajmniej 16 tys. dzieci, które albo są przetrzymywane w obozach, albo są bezprawnie adoptowane. Ale ta liczba jest o wiele większa, my nie mamy możliwości weryfikacji wszystkich danych, ponieważ nie mamy dostępu do czasowo okupowanych terenów - mówiła w ubiegłym tygodniu w Senacie RP deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Jewgienija Krawczuk.