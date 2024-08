PiS w dramatycznej sytuacji. Cios od PKW i badania, które zasmuciły Kaczyńskiego

Po ogłoszeniu decyzji PKW odbyła się konferencja PiS. Głosu nie zabrał jednak w czwartek prezes partii Jarosław Kaczyński, ale Mariusz Błaszczak. Jak już informowaliśmy wcześniej, to właśnie Błaszczak jest faworytem Kaczyńskiego do objęcia w przyszłości stanowiska szefa Prawa i Sprawiedliwości. - Zmierzamy do tego, żeby wybory prezydenckie wygrał kandydat koalicji 13 grudnia. Przypominam, że kłamstwo ma krótkie nogi. To, co dzisiaj spotkało PiS, w przyszłości spotka reżim Tuska - grzmiał Błaszczak. Co w rozmowie z Wirtualną Polską mówią inni politycy partii? Z rozmów wyłania się większy problem.