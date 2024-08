PKW odrzuca sprawozdanie PiS. Partia Kaczyńskiego reaguje

- Zmieniamy ustrój państwa. Zmierzamy do tego, żeby wybory prezydenckie wygrał kandydat koalicji 13 grudnia. Przypominam, że kłamstwo ma krótkie nogi. To, co dzisiaj spotkało PiS, w przyszłości spotka reżim Tuska. On wiecznie rządzić nie będzie - powiedział Błaszczak.