PiS traci miliony. Morawiecki reaguje, już zapowiada walkę

Logika działań Tuska, jeśli chce uniknąć konsekwencji i odpowiedzialności za delikty niszczenia wolności i demokracji, musi teraz zmierzać w stronę fizycznej likwidacji jedynej realnej opozycji czyli Prawa i Sprawiedliwości, albo, gdy mu się to nie uda - próby wypaczenia wyników następnych wyborów parlamentarnych. Po tym co zrobił nie ma innego wyjścia. Obóz propolski nie może mu na to pozwolić. NIE-BAĆ TUSKA!!" - napisał Kurski.