PiS bez pieniędzy na kampanię? To może zmienić obraz wyborów prezydenckich

- Z tą różnicą, że szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek i szef BBN Jacek Siewiera są rozpoznawalni, pełnią w Pałacu ważne funkcje. To dodatkowy plus na starcie. Szczególnie ten pierwszy chciałby wystartować, w kontekście budowania w przyszłości ewentualnej alternatywy na prawicy dla PiS i Konfederacji. Drugi jest nieformalnie popierany przez PSL. Jeśli wystartują, obaj dostaną zapewne po kilka procent. Kandydat Konfederacji Sławomir Menzten kilkanaście, kandydat PiS również kilkanaście. Przy starcie kandydatów prezydenta Dudy tak to wszystko się rozdrobni, że nie wiadomo, kto wejdzie do drugiej tury na prawicy. Jeśli oczywiście w ogóle wejdzie - prognozuje nasze prezydenckie źródło.