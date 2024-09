Kaczyński zrobił przelew. Wyjawił, ile wpłacił na PiS

- Potrzebujemy teraz pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej - mówił w piątek Jarosław Kaczyński. - Apeluję do wszystkich patriotów, aby nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto - kontynuował. Przekonywał, że pieniądze są potrzebne jego partii na kampanię przed wyborami prezydenckimi. - Jeżeli oni wygrają wybory prezydenckie, to będą mogli zrobić wszystko w Polsce, nie będzie już żadnych ograniczeń. Będą mogli zmienić Polskę ustawami w autokrację, w prawdziwy autorytaryzm - dodał, odnosząc się do obecnie rządzących.

- Jeśli chodzi o obserwowanie tych, którzy wpłacają, to jest ich już ok. 50 tys.Ale chcę zaapelować, by było ich jeszcze więcej - stwierdził Kaczyński. Tłumaczył, że to już nie chodzi o obronę jednej partii, ale "o obronę polskiej niepodległości".