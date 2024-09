Morawieckim dobrym kandydatem? Kaczyński komentuje

"Morawiecki nie wzbudza zaufania we wszystkich"

O tę wypowiedź był pytany Jarosław Kaczyński. - To jej indywidualny pogląd. Ja tego oczywiście nie rozstrzygam w tej chwili - stwierdził i przyznał, że Morawiecki "jest brany pod uwagę". - Ale proszę pamiętać o drugiej rundzie. Wejść do drugiej rundy to zadanie nie łatwe, ale chodzi o to, żeby w tej drugiej rundzie wygrać - skonetował.