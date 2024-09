Pierwszy sondaż partyjny po powodzi. Znamy wynik

- To są takie mocne akcenty, bardzo szczere, otwarte wypowiedzi wskazujące na różne problemy. I myślę, że one trochę pozwalają rządowi kontrolować przebieg informacji i narzucać agendę dyskusji. Myślę, że w ostatecznym rozrachunku sytuacja będzie dla rządu korzystna. To zazwyczaj PiS miał takie wyczucie do narzucania agendy, a w tej chwili raczej PiS reaguje na to, co robi rząd i premier - podsumowuje Robert Alberski.