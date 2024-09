"Prognozy nie były przesadnie alarmujące". Zweryfikowaliśmy słowa Tuska. Prawda była inna?

"To, co było dla mnie kluczowe, to było pierwsze posiedzenie sztabu. Chciałbym przypomnieć, że to był piątek 13.09 o 8 rano, tu we Wrocławiu, jeszcze nie było nigdzie wysokiej wody. Nie było mowy o powodzi w Polsce" - stwierdził, czym na nowo wywołał dyskusję. Bo choć powodzi jeszcze nie było, to mowa o niej była, i to w rządowych i europejskich komunikatach. I pokazujemy to krok po kroku w WP.