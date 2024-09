Dramat rodziny z Lewina Brzeskiego. Najpierw powódź, potem pożar

Pani Krystyna chciała w czajniku zagotować wodę. Niestety, zamiast dolać do niego wody z plastikowej 5-litrowej butelki, wlała płyn do dezynfekcji. Po operacji tętniaka pani Krystyna straciła węch, przez co nie była w stanie wyczuć, że w butelce po wodzie znajdowała się inna ciecz. Butelkę z płynem, bez żadnego oznaczenia jej zawartości, przyniósł z darów mąż kobiety.