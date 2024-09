Rozliczenia po powodzi. Koalicjanci: "przyjdzie na to czas". Wskazują jedno nazwisko

Środa, 18 września. Po kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu Donald Tusk udziela wywiadu w TVP. Premier pierwszy raz jest pytany o słowa minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z Polski 2050 o tym, że jej resort "planuje przeznaczyć 21 mln zł w formie dotacji na pomoc dla terenów dotkniętych powodzią" i zamierza "dołożyć do dotacji pulę ok. 100 mln zł w niskooprocentowanych pożyczkach".