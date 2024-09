Padło pytanie o Hennig-Kloskę. Wymowna reakcja Tuska

- I to bardzo niefortunna wypowiedź. Okej, jak ktoś będzie chciał skorzystać w przyszłości z jakiejś pożyczki nisko oprocentowanej, bo ona ma to w pakiecie, to będzie okej. Ale ludzie czekali na inną informację i tą informację ode mnie szybko dostali. O bezzwrotnej pomocy i to natychmiastowej - powiedział Donald Tusk.