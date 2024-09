Tusk zwrócił się do urzędników. "Niektórym zepsuję humor"

Tusk powiedział, że podjęto decyzję, żeby "możliwie szybko i bez proceduralnych kłopotów i utrudnień dawać ludziom pieniądze na remont i odbudowę", ale to ma konsekwencje. - Dochodzą do mnie sygnały, że w niektórych urzędach te procedury stają się barierą dla ludzi. Niektórzy urzędnicy wymagają danych, które nie są potrzebne. Nie wiem, po co zbierać informacje o wysokości zarobków tych, którzy przychodzą nie do urzędu skarbowego, tylko po pomoc związaną ze zniszczeniem mieszkania - mówił Tusk.