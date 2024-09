10 sekund ciszy. Eksperci o sztabach kryzysowych ws. powodzi

- Powodzianie mają poczucie, że są osamotnieni. Apeluję do wszystkich urzędników samorządowych, aby byli wśród ludzi. Oni muszą was widzieć, czuć wasz dotyk. Nie może być tak, że w tej sali jest dobry, lepszy nastrój, bo tam ludzi w terenie szlag trafi. I to wymaga jeszcze większej determinacji. Wiem, że niektórzy nie spali przez cztery doby i może to zabrzmi brutalnie, ale to za mało - podkreślał.