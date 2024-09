"Irytacja Tuska" i rząd bez rzecznika. Premier zażądał od ministrów dyscypliny

Resort rodziny na swojej stronie informuje, że do 10 tys. zł to pomoc doraźna dla osób dotkniętych powodzią. "Z tego do 8 tys. zł z pomocy społecznej, 2 tys. zł zasiłku powodziowego. Do 200 tys. zł – remont/odbudowa budynku mieszkalnego. Do 100 tys. zł – remont/odbudowa budynków gospodarczych. Wniosek powinien być złożony nie później niż 30 dni od zdarzenia o charakterze powodzi. Należy go złożyć we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy lub miasta" – podał resort.