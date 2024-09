"Najgorszy moment na atakowanie rządu". Eksperci o komunikacji Tuska w czasie powodzi

Politolog i ekspert od marketingu politycznego odnosi się między innymi do słów premiera Donalda Tuska z piątku 13 września, gdy mówił, że "prognozy nie są przesadnie alarmujące", a "dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju". - Nie ma powodu do paniki - zapewnił szef rządu, odnosząc się do ewentualnego zagrożenia w skali ogólnokrajowej (nie tylko na południu).