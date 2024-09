"Nie było niczego". Mieszkańcy Wrocławia sami zabezpieczyli osiedle

Inni rozmówcy przyznają, że po dwóch dniach złość jest mniejsza. Zwłaszcza że wojsko zaczęło pomagać przy wzmacnianiu wału. - Trudno się dziwić rozgoryczeniu ludzi, bo my naprawdę nie prosiliśmy o wiele. Chodziło o to, by wyznaczyć jednego czy dwóch koordynatorów. Tak, by ktoś mówił, czy dobrze budujemy wał, czy worki są odpowiednie - podsumowuje mieszkaniec osiedla Słoneczne Stabłowice.