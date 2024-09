"Worki nic nie pomogą". We Wrocławiu boją się o powtórkę z 1997 roku

- Kluczowy będzie Janówek - mówi inny z mieszkańców Pracz Odrzańskich, mając na myśli pobliską oczyszczalnię ścieków. - W 1997 roku dopiero ją budowano, tam są maszyny za miliony złotych. Nie chcieli, by to wszystko zostało zniszczone, więc przestali przyjmować wodę. No to wywaliło to wszystko u nas. Jak teraz będzie podobnie, to mamy przerąbane - dodaje.