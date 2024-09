Cisza po i przed burzą. Mieszkańcy Raciborza pielgrzymują nad zbiornik. "Boimy się"

Dwa światy. Takie wrażenie towarzyszy mi w poniedziałkowy poranek, gdy z Wrocławia ruszam w drogę do Raciborza. W stolicy Dolnego Śląska świeci słońce, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza, a z drugiej strony - w mieście dopiero co ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Mieszkańcy ruszają do sklepów na zakupy. Wystarczy kilka godzin, aby w dyskontach brakowało m.in. wody.