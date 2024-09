Rzeka przerwała most. Gigantyczna dziura w drodze, asfalt się zapadł

Jeszcze w nocy z soboty na niedzielę rzeka Osobłoga zalała wsie pod Krapkowicami. Woda wdarła się do m.in. Łowkowic, Pietnej, Żywocic i Steblowa oraz do samego miasta. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego już w niedzielę alarmowało, że most w Żywocicach może nie wytrzymać.