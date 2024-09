Tusk zabrał głos ws. stanu klęski żywiołowej. Podał powiaty, które obejmie

Donald Tusk przekazał, że zwiększona zostanie kwota doraźnej pomocy dla ofiar powodzi. Zamiast sześciu tysięcy złotych, będzie to osiem tysięcy złotych. Na remont mieszkań będzie można dostać też do 100 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji, a na odbudowę domów do 200 tysięcy złotych. Premier wymienił też obszary, które będą objęte stanem klęski żywiołowej.