Powódź 2024. "Nie mam nic, w tym pojęcia, co teraz zrobić"

Wojciech nie jest tak optymistyczny. - To komunalne mieszkanie, więc remont to niby problem gminy, ale gdzie ja się podzieję do tego czasu? Poprzednim razem zalane było wszystko, aż po sufit. Sąsiadka z pierwszego piętra miała podłogi do wymiany. Teraz pieniądze zostały w domu, auto tak samo, więc będzie do zezłomowania. Nie mam nic, w tym pojęcia, co ja mam teraz zrobić - kwituje.