Są nowe prognozy dla Wrocławia. Kiedy przyjdzie fala kulminacyjna?

Powódź 2024. Kiedy fala kulminacyjna dotrze do Wrocławia?

Powiedział, że maksymalna fala powodziowa przez Opole przejdzie we wtorek. Powiedział także, jak prognozowana jest sytuacja dla Wrocławia. Podkreślił, że będzie to zależeć od tego, jak zbiegną się fale powodziowe. - Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby one następowały po sobie. W tym celu konieczne jest właściwe funkcjonowanie zbiornika Racibórz. Nasze prognozowania wskazują, że we Wrocławiu fala powodziowa będzie przechodzić pod koniec tego tygodnia - przekazał.