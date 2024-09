Zagrożenie powodziowe. Sutryk mówił o Bystrzycy. Podał kluczowy moment

Sytuacja powodziowa we Wrocławiu. "Będziemy podejmować odpowiednie działania"

- Kluczowe dla nas będzie to, co się zadzieje od 12:00. Nikt nie umie powiedzieć, bo nie ma po prostu takich modeli, estymacji matematycznych, jak to będzie wyglądało, kiedy przyjdzie ta podwyższona woda od godz. 12, czyli skutek zrzutu na poziomie 100 metrów sześciennych ze zbiornika w Mietkowie - mówił dalej o sytuacji na Bystrzycy we Wrocławiu prezydent.