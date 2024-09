Powódź 2024. Opole bezpieczne. "Nie grozi nam wylanie wody poza wały"

Aktualny stan Odry wg wodowskazu w Groszowicach to 656 cm - informuje miasto w opublikowanym w środę rano komunikacie. Według najnowszych to właśnie w środę do miast dotrze szczyt fali. Według danych Wód Polskich nastąpi to ok. godz. 22:00. Prognozowana przez instytucję fala powodziowa ma osiągnąć poziom 678 cm. W porównaniu z 2010 rokiem to o około metr mniej.