Zamieszanie po słowach Sutryka. O tej wsi zrobiło się głośno

Okazało się, że chodziło nie o Zalew Mietkowski, tylko dużo mniejszy zbiornik w Wawrzeńczycach. To wieś pod Mietkowem. Straty tam są ogromne. Jak przekazuje "Gazeta Wrocławska", "woda najpierw uszkodziła most, a następnie porwała go z nurtem i wydostała się ze swojego pierwotnego koryta w Wawrzeńczycach. Następnie przez wiele godzin niszczyła kolejne metry drogi dojazdowej do nieistniejącego już mostu".