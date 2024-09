Tusk oburzony. "Szokująca informacja"

Powódź 2024. "Woda idzie na Marszowice"

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska odniosła się do sytuacji na Marszowicach we Wrocławiu, powiedziała, że do zbiornika Mietków zaczęła dopływać nagle ogromna ilość wody, który nie była prognozowana, a wpadła ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna Lubachów, należąca do spółki Tauron.