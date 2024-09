Wyjaśniamy zamieszanie po konferencji sztabu kryzysowego. Mówiono o "pilnej ewakuacji"

Tusk dodał, że potrzeba pełnej koordynacji między służbami, by działania były solidarne. - To nie może być tak, żeby urzędnicy czy ludzie odpowiedzialni za rzeczy, które się dzieją - a od tych działań zależy czasami życie ludzkie, zdrowie, bezpieczeństwo - żeby to polegało czasami na szukaniu, przepraszam za to słowo, "d*pokrytek". Przecież nie o to chodzi tej chwili - dodał.