Rząd musi się z tym zmierzyć. 5 kluczowych pytań o powódź [OPINIA]

Najlepiej by było - chociaż nie mam tu wielkich nadziei - gdyby partie polityczne potrafiły wyjść z ról, które same sobie narzucają. I rządzący umieli przyznać, że nie wszystko było idealnie, bo przy trawiącej kraj klęsce żywiołowej nigdy nie będzie samych idealnych reakcji. By z kolei opozycja umiała docenić to, co dobre, a na złe działania spojrzała uczciwie i bez rozdzierania szat tam, gdzie to zupełnie zbędne.