Dzwonili do ministra Siemoniaka, aby nie zrzucać na nich wody. Co poszło nie tak z powodzią w Nysie?

W środę podczas konferencji w Opolu prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska oświadczyła, że wcześniejsze opróżnienie zbiorników retencyjnych na rzece Nysie mogłoby zaszkodzić ich konstrukcji. - Pewnie ten zarzut dotyczy, że za późno spuszczaliśmy (chodzi o zrzut wody - red.). To nie jest prawda, myśmy spuszczali, natomiast my musimy spuszczać w odpowiedni sposób, dbając o to, żeby ten spust nie zaszkodził miastu, a po drugie dbając o to, żeby nie uszkodził infrastruktury - przekonywała dziennikarzy.