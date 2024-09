Burmistrz Paczkowa apeluje. "Nie wszyscy potraktowali to poważnie"

W poniedziałek, po uszkodzeniu zapory zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej, mieszkańcom części Paczkowa przekazano wezwanie do natychmiastowej ewakuacji. - Z taką skalą wody miasto Paczków nie miało do czynienia od chyba 700 lat - mówi Wirtualnej Polsce burmistrz Artur Rolka. - Staramy się robić wszystko, żeby zabezpieczyć miasto, ale powiedzmy sobie szczerze, worek czy dwa worki ułożone na metr wysokości nie zatrzymają takiego potężnego naporu wody - dodaje również. Jak wskazuje włodarz miasta, "nie wszyscy potraktowali nasze apele poważnie". - Dzisiaj jedyny sposób ewakuacji z miejsc trudno dostępnych to ewakuacja helikopterem, a można było tego uniknąć - podkreśla.

